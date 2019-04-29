Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat-Niksar karayolunda meydana gelen kazada Muzaffer Gökcan (73) idaresindeki 60 NM 243 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ö.M. (58) idaresindeki 60 AV 041 plakalı otomobil Haydarbey Mahallesi mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Muzaffer Gökcan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan bir süre araç trafiğine kapanan yol polis ekipleri tarafından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sedat Özata