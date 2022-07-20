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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı!

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı!
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı!

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı! - Tıkla İzle

Kaza, Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 06 RHB 42 plakalı otomobil ile A.T.'nin kullandığı 06 FK 6154 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Maddi hasarın oluştuğu iki araçta otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hasan Ay

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