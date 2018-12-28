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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı 11 Nisan Fuar Caddesinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 SAR 091 plakalı otomobil, karşı yönünden gelen 63 BA 208 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Bekir Basmacı

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