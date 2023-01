Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Leblebiciler Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 70 ABE 219 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmakta olan Ziya C., idaresindeki 34 CKM 535 plakalı otomobile yandan çarptı. Yaşanan kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 34 CKM 535 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sema C. ve Gülşan C. yaralandı.

Mehmet Dağlı

