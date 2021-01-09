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Otomobillere dadanan suç makinesi hırsız Kocaeli'de yakalandı

Otomobillere dadanan suç makinesi hırsız Kocaeli'de yakalandı
Otomobillere dadanan suç makinesi hırsız Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli ve İstanbul’da otomobilleri çalan suç makinesi hırsız, polis ekiplerinin takibi sonucu Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 28 Aralık tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın otomobilinin çalınmasına dair şikayetçi olması üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hırsızlığın meydana geldiği adreste inceleme yapan ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın Sakarya'nın Akyazı ilçesinde olduğu tespit etti. Bunun üzerine ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi H.İ.U. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da da otomobil çalmış

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şahsın buradaki işlemleri sırasında, çoğu hırsızlıktan olan 9 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Şahsın 25 Eylül tarihinde İstanbul'da da farklı bir otomobil hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan H.İ.U. daha sonra adliyeye sevk edildi.

 

Mustafa Uslu

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