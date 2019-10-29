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Otomobillerin çarpışması kamerada

Otomobillerin çarpışması kamerada
Otomobillerin çarpışması kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, eski Ankara Caddesi ile Gazi Magosa Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Ç. idaresindeki 20 YF 112 plakalı otomobil ile Ömer Faruk B. yönetimindeki 43 BF 170 plakalı otomobil iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucunda sürücülerden Kenan Ç. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada her iki araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Seyfettin Aras

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