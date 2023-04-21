Otomobillerine dolan suyu kovalarla boşalttılar

Meteorolojinin uyardığı Adana'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Şehirde öğlen 13.30 saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış sele de neden oldu. Merkez Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde birçok bulvar, cadde ve ara sokaklar su altında kaldı. Sürücüler, su altında kalan yollarda araçlarını kullanmakta güçlük çekerken, bazıları da mahsur kaldı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda bulunan köprünün altı da sağanak yağış nedeniyle su doldu. Bu sırada ailesiyle birlikte bayram gezmesine giden Süleyman Kayakıran'ın otomobili de su dolan köprü altında mahsur kaldı. Polise haber veren aile, olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla kurtuldu.

Otomobildeki suyu kovalarla boşalttılar

Kayakıran ailesi, otomobillerindeki suyu kovalarla boşalttı. İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de bu anları saniye saniye görüntüledi. İHA'ya konuşan Kayakıran, “Bayram gezmesine gidiyorduk, su altında kaldık. Otomobil şu an çalışmıyor. Allah'tan geldi yağmur, köprünün altı göllendi hep” diye konuştu.

Aynı yerde 1 otomobil daha mahsur kaldı

Kayakıran ailesinin mahsur kaldığı köprü altında bir otomobil daha mahsur kaldı. Ekipler, otomobili kurtarmak için çalışmalara başladı.

Kar topu oynadılar

Ayrıca, şiddetli dolu yağışı nedeniyle oluşan kar öbekleriyle vatandaşlar kar topu oynadı. Yağışın etkisini akşam saatlerinde yitirmesi bekleniyor.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

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