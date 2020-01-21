Otomobilli kaldırım işgaline önce uyarı, sonra ceza

Yeni formüller üreterek kentin trafik düğümünü kökten çözmek için adımlar atan Buca Belediyesi, yaya trafiğine engel olan unsurlar için çalışmalarını hızlandırdı.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın talimatıyla harekete geçen zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde kaldırım işgali yapan esnafın yanı sıra araçlar için de özel denetim çalışması başlattı. Buca'nın tüm bölgelerinde dönüşümlü olarak gerçekleştirilmeye devam edecek çalışma kapsamında ekipler, yaya kaldırımları üzerine park eden araçları teker teker tespit etti. Tespit edilen araçları fotoğraflarla belgeleyerek plakalarını kayda geçiren ekipler, yasal işlem başlattı.

Ekipler, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Gereği kaldırım üstüne park eden araçlara ceza yazmadan önce uyarı bildirimi bıraktı. Kayıt altına alınan otomobillerin sürücülerine, Buca sınırları içerisinde tekrar kaldırım işgali yapmaları halinde 395 TL para cezası uygulanacağı ifade edildi. Sürücülere yaya haklarına saygılı olmaları konusunda bilgilendirme yapan zabıta ekipleri, uyarının tek seferlik olduğunu vurguladı.