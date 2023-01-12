Otomobilli mazgal hırsızları kamerada

Geçtiğimiz Kasım ayında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi 7. Güzel Sokak üzerinde bulunan mazgalları otomobille gelerek çalan U.G (33) ve D.A (24) Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekiplerce adım adım takip edildi. Kameraları inceleyen polis ekipleri hırsızların çaldığı mazgalları Çınarönü Mahallesi'nde bulunan F.Ö (50) isimli hurdacıya sattığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler 3 kişiyi kısa sürede yakalamayı başardı.

Ahmet Burak Öztürk

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