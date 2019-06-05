Otomotiv ihracatı Mayıs'ta 2,7 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatı Mayıs ayında yüzde 0,2 düşüşle 2,7 milyar dolar oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Mayıs ayında yaşadığı düşüşe rağmen otomotiv endüstrisi tarihindeki en yüksek ikinci Mayıs ayı performansını yakaladı. Türkiye ihracatında halen ilk sırada yer alan ve aldığı pay yüzde 16,4 olan otomotivin, yılın ilk beş aylık ihracat ortalaması ise 2,6 milyar dolara ulaştı.

Otomotiv endüstrisinin Ocak-Mayıs döneminde kaydedilen ihracatı ise yüzde 5,5 azalışla 13 milyar 129 milyon dolar oldu. Yılın ilk beş ayı geride kalırken, sektörün euro/dolar paritesi kaynaklı ihracat kaybı 800 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayındaki kaybın önceki aylara göre daha düşük olduğunu vurgulayan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Bu gelişmede tedarik endüstrisi ve otobüs-minibüs-midibüs gruplarındaki artış etkili oldu. Diğer ürün gruplarında ise düşüş yaşadık. En büyük pazarımız AB Ülkeleri'ne ihracat yüzde 6 düştü ama buna karşılık, alternatif pazarlarda yüzde 55'e varan oranlarda çift haneli artışlar kaydettik. En büyük ülke pazarımız Almanya'ya ihracatımız küçük de olsa yeniden artışa geçerken, yine ABD'ye de yüzde 80 gibi oldukça iyi bir artış sergiledik" dedi.

Otobüsler ürün grubunda artış 39 oldu

Mayıs ayı performansına ürün grupları bazında bakıldığında, toplam ihracattan yüzde 36 pay alan binek otomobillerde ihracat yüzde 5 azalarak 997 milyon dolar oldu. Geçen ay ihracatı yüzde 5,5 artarak 1 milyar 62 milyon dolar olan tedarik endüstrisinin sektör ihracatından aldığı pay da yüzde 38,5'e yükseldi. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 17 azalarak 390 milyon dolar olurken, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 39 artarak 206 milyon dolara çıktı.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya ihracat 6 düşerken, İtalya'ya da yüzde 15, İspanya'ya yüzde 17, Birleşik Krallık'a yüzde 10, Belçika'ya yüzde 51, Hollanda'ya yüzde 58 düşüş görüldü. Buna karşılık Polonya'ya yüzde 28, Slovenya'ya yüzde 26, Portekiz'e yüzde 30 ve İsveç'e yüzde 20 artış oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 8 azalırken, ikinci en büyük pazar olan Fransa'ya yüzde 14, Birleşik Krallık'a yüzde 26, ABD'ye yüzde 17, Rusya'ya yüzde 28, Polonya'ya yüzde 18, Fas ve Cezayir'e yüzde 10 artış oldu.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Almanya'ya yüzde 51, ABD'ye yüzde 82 artış olurken, Birleşik Krallık'a yüzde 65, Fransa'ya yüzde 11, Belçika'ya yüzde 41 düşüş görüldü. Otobüs-minibüs-midibüste ise Fransa'ya yüzde 125, Almanya'ya yüzde 35 ve İtalya'ya yüzde 36 artış yaşandı.

En büyük pazar Almanya'ya ihracat yine artışa geçti

Mayıs ayında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 0,5 artışla 425 milyon dolar oldu. Yine önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 5 artışla 323 milyon dolar ihracat yapıldı. Üçüncü büyük pazar İtalya'ya ihracat da yüzde 5 azalarak 294 milyon dolar oldu. Mayısta önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 27, İspanya'ya yüzde 16, Belçika'ya yüzde 34 düşüş görülürken, ABD'ye yüzde 80, Slovenya'ya yüzde 14, Romanya'ya yüzde 12, Polonya'ya yüzde 13 artış oldu. Birleşik Krallık'a olan düşüşte eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 65 gerilemesi etkili oldu. ABD'ye yönelik artışta ise yine eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 82, binek otomobiller ihracatının da yine yüksek oranlı artması etkili oldu.

AB ülkelerine yüzde 6 düşüş, Kuzey Amerika'ya yüzde 35 artış oldu

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan ve ihracattan yüzde 75 pay alan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat mayısta yüzde 6 düşüşle 2 milyar 79 milyon dolar oldu. Mayısta Afrika ülke grubuna ihracat ise yüzde 33, Kuzey Amerika serbest ticaret bölgesi ülkelerine yüzde 35 ve diğer Avrupa ülkelerine de yüzde 55 artış oldu.