Otopark girişindeki demir mazgalı saniyeler içinde çaldılar

Emek Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı görenleri hayrete düşürdü. Kimliği belirsiz 3 şüpheli, sepetli motosiklet ile bir apartmanın önüne geldi. Şüphelilerden 2'si apartmanın garaj girişine yöneldi. Garaj girişinde yerde bulunan demir mazgalı saniyeler içinde söken şüpheliler, motosikletin sepetine yükledi. Yaklaşık 2 metre olan mazgalı sökerek motosikletin sepetine yükleyen şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık olayı hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ali Furkan Çetiner

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