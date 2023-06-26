Otopark kavgasında komşusuna baltayla saldırdı

Olay, Ege Mahallesi'nde bulunan bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arabasını site içerisinde bir yere park eden M.Y., komşusu M.G., ile park yeri yüzünden sözlü tartışma yaşadı. Kısa süre içerisinde tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, eve gidip balta alan M.Y., komşusu M.G.'ye saldırdı. Saldırıya uğrayan M.G., kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kesici bir aletle elinden yaralanan M.G. ve saldırgan M.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekrem Keser

İLGİLİ HABER Başkent'te şişeli saldırgan dehşeti güvenlik kamerasına yansıdı

İLGİLİ HABER İETT şoförü başka İETT şoförüne balta ile saldırdı, o anlar kameraya yansıdı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.