Otoparktan bisiklet ve elektrikli scooter çalan hırsız kamerada

Olay, 24 Şubat Perşembe günü Avcılar Tahtakale Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, 2 farklı binanın otoparkına girerek bisiklet ve elektrikli scooter çaldı. Vatandaşların şikayeti üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve güvenlik kamerası incelemenin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Her 2 olayda da şahsın olay yerine yabancı plakalı bir araç ile geldiği ve şüphelinin S.G, isimli şahsın hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, 7 Mart Pazartesi günü şüphelinin oturduğu Başakşehir ilçesi Bahçetepe Mahallesi'ndeki adresine baskın düzenledi. Şüpheli S.G, yakalanırken şüphelinin oturduğu adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet elektrikli bisiklet, 2 adet elektrikli scooter, 3 litre motor yağı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı S.G'nin benzer suçlardan kaydı olduğu ve hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı, ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Medeni Topaloğlu