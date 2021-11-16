Otostop çekerek bindiği kamyondan 'Tuvalet' ihtiyacı için inip kayboldu

Alınan bilgiye göre, Konya'dan 13 Kasım 2021 tarihinde Afyonkarahisar'a gübre taşıyan bir kamyona otostop çekerek binen Veli Çepiç, Hocalar ilçesi Avgan köyünde bulunan Esenli yaylasına geldi. Burada kamyon şoförüne tuvalet ihtiyacı için gidip geleceğini söyleyen Cepiç, daha sonra dönmedi. Durumdan şüphelenen kamyon sürücüsü durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kendisinden haber alınamayan şahsi arama çalışmaları 70 kişilik ekiple Esenlik Ormanı başta olmak üzere Hocalar ilçesinde 20 ayrı noktada Afyonkarahisar İl AFAD Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor. Ayrıca Afyonkarahisar İl AFAD Müdürlüğü'nün bilgi vermesi üzerine Denizli ve Uşak AFAD il müdürlükleri ekipleri tarafından da çalışmalara destek veriliyor.

Öte yandan şahsın ailesinin, engelli oldukları gerekçesiyle Afyonkarahisar'a gelemediği öğrenildi.

Ali Bayar

