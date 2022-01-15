Otoyol bağlantısında İETT otobüsleri arızalandı, trafik tamamen durdu

Sabah saatlerinde Arnavutköy'den Yenibosna seferine çıkan İETT otobüsü çevreyolunun bağlantı noktasında olan viyadükte arıza yaptı. Arızalanan otobüs otoyolda ilerleyemeyince yoldaki trafik durdu araç sürücüleri saatlerce İETT otobüslerinin onarılmasını bekledi.

Bazı araç sürücüleri ise trafikte beklemek istemedi. İETT otobüslerinin arasından zikzak yaparak geçmeye çalıştı, yaşananlar ise drone ile görüntülendi.

Uzun süre trafikte bekleyen araç sürücüsü Zafer Yakacı, “Biz yarım saattir bekliyoruz arızalanmış otobüsler iki tarafı da tıkamışlar ileri geri de alamıyorlar alsalar geçebileceğiz” dedi.

Batuhan Toprak



İLGİLİ HABER Çekmeköy’de İETT otobüsü durağa daldı