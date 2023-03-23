Otoyolda 7 kişinin bindiği otomobil hurdaya döndü

Kaza, saat 14.15 sıralarında Anadolu otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Kamil Ç. idaresindeki 23 ABL 510 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Üçköprü mevkiinde refüj bariyerlerine çarparak döndü. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 7 kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak aracı ise çekici yardımı ile yoldan kaldırdı.

Selçuk Akyol - Ali Yıldız

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.