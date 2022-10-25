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Otoyolda ayva yüklü kamyonet devrildi

Otoyolda ayva yüklü kamyonet devrildi
Otoyolda ayva yüklü kamyonet devrildi

TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada ayva yüklü kamyonet devrildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada ayvalar, yol kenarına saçıldı.

Otoyolda ayva yüklü kamyonet devrildi - Tıkla İzle

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan D. Yılmaz idaresindeki 51 BD 974 plakalı Isuzu marka ayva yüklü kamyonet, iddialara göre yolda sıkıştıran bir otomobilden kaçmak isterken kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada kamyonet içinde bulunan ayvaların bir kısmı yola dökülürken, sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü D. Yılmaz yan yatan kamyonetten kendi imkanlarıyla çıktı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Selçuk Akyol – Ali Yıldız
 

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