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Otoyolda bariyerlere çarpan lüks otomobil alev aldı

Otoyolda bariyerlere çarpan lüks otomobil alev aldı
Otoyolda bariyerlere çarpan lüks otomobil alev aldı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yağışında etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarparak alev aldı. Diğer sürücülerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobildeki iki kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca mevkiinde Ankara istikametinde meydana gelen kazada, S.K. idaresindeki 41 ED 141 plakalı BMW marka lüks otomobil, yağışında etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Bölgedeki diğer sürücülerin yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce otomobil içerisinde sıkışan sürücü S.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Yusuf Ersoy

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