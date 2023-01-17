Otoyolda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Anadolu Otoyolu Kocaeli - Sakarya sınırı Sapanca ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan K.B. idaresindeki 27 DB 224 plakalı tır kontrolden çıktı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tır, Ankara yönünde seyir halinde olan Göksel Ayyıldız idaresindeki 34 ESM 222 plakalı otomobile çarptı. Kenan Karaduman idaresindeki 34 ZZ 6169 plakalı otomobil, H.Ç. idaresindeki 34 ETZ 333 plakalı otomobil, 34 COH 127 plakalı otomobil ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil daha kazaya karıştı. 1'i tır, 4'ü otomobil olmak üzere toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü.

Cihan Atik

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