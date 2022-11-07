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Otoyolda feci kaza: 1 ölü

Otoyolda feci kaza: 1 ölü
Otoyolda feci kaza: 1 ölü

Adana’da otoyolda beton direğe çarpan tırın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Otoyolda feci kaza: 1 ölü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, tır sürücüsü yağış ve oluşan sisten dolayı tünel girişinde görüş mesafesi azalınca beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın ön kısmı koptu. Tır otoyolda savrularak başka araçlara çarptı. Kaza sonrası tırın sürücüsü olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade
 

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