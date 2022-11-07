Otoyolda feci kaza: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, tır sürücüsü yağış ve oluşan sisten dolayı tünel girişinde görüş mesafesi azalınca beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın ön kısmı koptu. Tır otoyolda savrularak başka araçlara çarptı. Kaza sonrası tırın sürücüsü olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade



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