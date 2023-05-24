Otoyolda feci kaza: Paramparça olan tırın kupasından sağ çıktı

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Erdoğan K. idaresindeki 38 RZ 092 kamyon arıza yaptı. Arızalanan kamyonu emniyet şeridine çeken sürücü yola reflektör koymak için araçtan indi.

Bu esnada aynı istikamette ilerlemekte olan Zeki K. kontrolündeki 41 AHS 518 plakalı Mercedes marka tır, emniyet şeridinde duran kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 41 AHS 518 plakalı tırın kupa kısmı adeta yok oldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Her iki aracın sürücüsü de şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Ali Yıldırım



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