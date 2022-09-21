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Otoyolda geri manevra yapan İBB aracının şoförü kazada hayatını kaybetti

Otoyolda geri manevra yapan İBB aracının şoförü kazada hayatını kaybetti
Otoyolda geri manevra yapan İBB aracının şoförü kazada hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu’nda İBB aracının şoförü Levent Karahan geri geri manevra yaptığı sırada seyir halindeki tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarparak duran açtaki sürücü Karahan hayatını kaybederken, bir kişide yaralandı. Kaza anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

Otoyolda geri manevra yapan İBB aracının şoförü kazada hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gün saat 11.00 sıralarında Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Akören Mevki Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Levent Karahan isimli şahın kullandığı araç TIR'la çarpıştı. 

Otomobil içerisinde sıkışan şoför ve Belediye personeli E. K. ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Levent Karahan'ın hayatını kaybettiğini öğrenildi. E.K'da tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Yusuf Eker
 

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