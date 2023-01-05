Otoyolda korkutan kaza: LPG yüklü tanker devrildi

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan, sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen LPG yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi. Tırın dorsesinden kopan LPG tankeri bariyerleri aşarak yolun yaklaşık 10 metre aşağısına yuvarlandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kazanın ardından konuya ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hendek Kavşağı, Sakarya/Düzce il sınırı arası, Ankara yönünde (güney) kaza meydana gelmiştir. Emniyet şeridi kapatılmış; diğer 3 şerit ulaşıma açıktır. Trafik Hendek Kavşağı'ndan D-100'e yönlendirilecektir” denildi. Öte yandan, güvenlik şeridi içerisine alınan tankerin, AFAD ekiplerince yapılacak incelemelerin ardından bölgeden kaldırılacağı öğrenildi.

Burak Can Tokyürek



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