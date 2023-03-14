Otoyolda korkutan yangın: İplik yüklü tırın dorsesi küle döndü

Yangın, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi, Akyazı ilçesi Vakıf Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 49 yaşındaki Serdar S. idaresindeki 53 ACD 039 çekici ve 34 BUM 525 dorse plakalı iplik yüklü tırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Zonguldak Alaplı'dan geldiği öğrenilen tırın sürücüsü yangını fark ederek aracı emniyet şeridine çekti ve dorseyi ayırdı. Kısa sürede büyüyen yangın tırın dorsesini sardı. Yükselen alevler otoyolun kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde dorse küle döndü.

Ali Yıldırım

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