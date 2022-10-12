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Otoyolda küçük ev aletleri taşıyan tır alev alev yandı

Otoyolda küçük ev aletleri taşıyan tır alev alev yandı
Otoyolda küçük ev aletleri taşıyan tır alev alev yandı

TEM otoyolu Düzce kesiminde küçük ev aletleri taşıyan tırın şoför mahallinde başlayan yangında alevler dorseyi sardı. Tır alev alev yandı. Tırın yandığı anlar diğer sürücüler tarafından anbean görüntülendi.

Otoyolda küçük ev aletleri taşıyan tır alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, TEM otoyolu Düzce-Sakarya sınırında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan İrfan B. idaresindeki 14 DN 600 plakalı küçük ev aletleri taşıyan tır, hareket halindeyken elektrik kontağından çıkan kıvılcımlarla alev aldı.

 Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında tırın taşıdığı küçük ev aletleri de zarar gördü. TEM otoyolu İstanbul istikametine trafik tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu.

Selçuk Akyol – Ali Yıldız-Murat Hazer
 

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