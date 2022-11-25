Otoyolda peş peşe meydana gelen iki kazada 6 kişi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde TAG Otoyolu batı gişeleri çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybolan 33 ALK 929 plakalı tır, savrularak orta bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü hafif yaralanırken, bu kazayı görerek yavaşlamaya çalışan 33 CHG 014 Batuhan Ö. idaresindeki kargo aracına, arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 33 SK 178 plakalı otomobil çarptı.

İki ayrı kazada 6 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, kargo aracı takla atarak durabildi. Meydana gelen iki ayrı kaza sonucunda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı

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