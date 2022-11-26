Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobildeki karı koca yaralandı

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine doğru ilerlemekte olan Y.A. idaresindeki 34 CMM 453 plakalı tıra, M.T.A. idaresindeki 67 TN 711 plakalı Peugeot marka otomobil arkadan çarptı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı çift sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı karı koca hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yusuf Ersoy



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