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Otoyolda yanan tır hurdaya döndü

Otoyolda yanan tır hurdaya döndü
Otoyolda yanan tır hurdaya döndü

Adana'nın Pozantı ilçesinde bakliyat yüklü tır otoyolda alev alev yandı.

Uğur Tikeç yönetimindeki 2178 R KKTC plakalı bakliyat yüklü tır, bugün saat 01.00 sıralarında Adana-Ankara otoyolu, Akçatekir Mahallesi mevkisinde motor kısmından alev aldı.

Tırı yolun kenarına çeken Tikeç, kendisini dışarı atarak canını kurtardı. Kısa sürede alevler içinde kalan tıra itfaiye ekipleri müdahale etti. Otoyol kısa süreli araç trafiğine kapatılırken söndürülen tır kullanılmaz hale geldi.

Mehmet Abacı
 

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