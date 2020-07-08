İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oturacak yer bulamayan adam ağaca çıktı

Oturacak yer bulamayan adam ağaca çıktı
Oturacak yer bulamayan adam ağaca çıktı

Niğde’nin en işlek parklarından biri olan Şadırvan Parkında, yaşlı adam yastığıyla ağaca çıkarak uyumak istedi. Çevredekilerin şaşkın gözlerle izlediği yaşlı adam okuduğu şiirlerle alkış topladı.

Oturacak yer bulamayan adam ağaca çıktı - Tıkla İzle

Hikmet Onat isimli vatandaş, pandemi nedeniyle kaldırılan bankların olmadığı Şadırvan parkında oturacak yer olmadığı için ağaca çıktı.

Ağaç üzerine yanında getirdiği yastığıyla çıkan Onat, ağaç dalında aşağıda bulunanlara şiir okudu. Dinlenecek bir ağaca çıktığını söyleyen Onat, ‘‘Kayseri'den geldim. Hava sıcak. Oturacak yer bulamadım. Bende ağaca çıktım. Yastığımı da getirdim ama dallar küçük olduğu için uyuyamadım'' dedi.

Ağaçta rahat edemeyen Onat ağaçtan indiği sırada polis geldi. Polis adamı ağaca çıkmaması konusunda uyardıktan sonra parktan ayrıldı.

Yasin Esen
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.