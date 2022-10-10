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Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra merdiven korkuluğunu çaldı

Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra merdiven korkuluğunu çaldı
Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra merdiven korkuluğunu çaldı

Bayrampaşa’da bir kuaför dükkanına gelen hırsız önce merdivende bir süre oturarak elmasını yedi, ardından dükkanın korkuluklarını çaldı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece saat 03.30 sıralarında Bayrampaşa Kamil Caddesi Onarım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaför dükkanına gelen bir kişi merdivende oturup elmasını yemeye başladı. Bir süre merdivenlerde oturan şahıs, daha sonra elleriyle korkulukları sallayıp kontrol etti. Bir müddet daha sert bir şekilde demir korkulukları sallayan şahıs, daha sonra korkulukları kırdı. Kırdığı merdiven korkuluklarını alan hırsız daha sonra hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Armağan Yılmaz - Burak Uğur

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