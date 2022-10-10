Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra merdiven korkuluğunu çaldı

Olay, önceki gece saat 03.30 sıralarında Bayrampaşa Kamil Caddesi Onarım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaför dükkanına gelen bir kişi merdivende oturup elmasını yemeye başladı. Bir süre merdivenlerde oturan şahıs, daha sonra elleriyle korkulukları sallayıp kontrol etti. Bir müddet daha sert bir şekilde demir korkulukları sallayan şahıs, daha sonra korkulukları kırdı. Kırdığı merdiven korkuluklarını alan hırsız daha sonra hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Armağan Yılmaz - Burak Uğur

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