Oturma banklarına çiçekli sosyal mesafe

Banklarda mesafelerin ihlali ve unutulmasının önlenmesi amacıyla en fazla iki kişinin oturması için bank orta kısımlarına çiçekler konuldu. Bu sayede vatandaşlar arasında sosyal mesafeler korunmuş olacak.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, cami bahçeleri ve park alanlarının bulunduğu alanlardaki banklarda pilot bölge olarak Vehbi Efendi Camii bahçesinde uygulamaya başlandığını söyledi. Bank aralarında ahşap saksıdan oluşturulan çiçek organizeleri ile vatandaşların antipatik olmayan bir düzenle sosyal mesafenin sağlandığını dile getiren Başkan Orhan, “Öncelikle vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılığa teşekkür etmek istiyorum. Halkımızın yoğun olarak tercih ettiği park ve bahçeler ile sosyal alanlarda banklarda da sosyal mesafe düzeni getirmek istedik. Saltuklu Mahallemizde bulunan Vehbi Efendi Camii bahçesini pilot bölge tercih ettik. Banklarda üçüncü kişinin oturmasının önlenmesi için orta kısımlarına ahşap saksı içerisinde canlı çiçekler koymak suretiyle hem güzel bir görünümün sağlanması hem de sosyal mesafenin muhafazasını amaç edindik. Şu ana kadar olumlu dönüşler aldık. Diğer alanlarımızda da aynı çalışmaları devam ettirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

‘Aramızda Yalnızca Çiçekler Var'

Pilot bölge olarak Saltuklu Mahallesi Vehbi Efendi Camii'nde başlatılan ‘Aramızda yalnız çiçekler var' sloganı ile başlatılan banklarda sosyal mesafe uygulaması vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın görselleri ve banklarda vatandaşlarla sohbetlerinin içerikte bulunduğu tanıtım çalışmaları adeta tıklanma rekorları kırdı. Başkan Orhan'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımı yapılan bir dakikalık video görseline yorumlar yapan vatandaşlar böylesi uygulamaların devam ettirilmesi çağrısında bulundular.

Sefa Tetik