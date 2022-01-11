ÖTV indirimi 'Karavan Fuarı'nı hareketlendirdi

Motorlu karavanlarda ÖTV indirimi fuarlara pozitif ivme kazandıran unsur oldu. 1 Ekim 2021 tarihinde TBMM'ye sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, motorlu karavanlarda yüzde 220 olan ÖTV oranı, yüzde 45'e indirildi. Motorlu karavanlarda sektörün uzun süredir beklediği ÖTV indiriminin meclisten geçmesiyle birlikte, Türkiye'de yerli karavan üretiminin önünün açılması ve ürünlere erişilebilirliğin artması bekleniyor.

Karavanist İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı ile Outdoorist Fuarı; 8 Ocak Cumartesi günü, Büyükçekmece'de bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Yoğun ilginin olduğu fuara katılanlar son teknoloji ekipmanlarla donatılmış karavanları inceleme fırsatı buluyor.

"Karavan sektöründe Türkiye önemli bir noktaya doğru ilerliyor"

Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2022 yılına Karavan Fuarı'yla başladıklarını vurgulayarak, "Fuara çok yoğun bir talep var. Fuarda 148 firma ve firma temsilciliği bulunuyor. Fuarda çekme karavan, motorlu karavan, hibrit karavan, elektrikli karavan gibi modeller sergileniyor. Karavan sektöründe Türkiye önemli bir noktaya doğru ilerliyor. ÖTV'de bir indirim gerçekleşti. Bu gerçekleşen ÖTV indirimi fuara olumlu yansıdı. ÖTV yüzde 45'lere düştü. ÖTV'nin düşmesiyle birlikte özellikle motor karavanlara ciddi bir talep oluştu. Karavan fiyatları 160 bin liradan başlıyor, 1 milyon liraya kadar da çıkabiliyor" dedi.

"8,5 yıldır karavanda yaşıyorum, karavanda minimal bir yaşam var"

Fuarda konuşan tiyatro oyuncusu Taylan Erler, "8,5 yıldır karavanda yaşıyorum. Karavanda minimal bir yaşam var. Yurt içinde birçok noktayı gezdim. Bu yıl da araçların yalıtımına bakmak için kış kampına çıkacağız. Vatandaşların karavan keyfini almasını isterim" ifadelerini kullandı.

"Karavan bir yaşam alanı"

Fuarda karavanları inceleyen Yücel Ünal, "Karavan alırken yatak, banyo, camlar gibi kriterleri göz önünde bulunduruyorum. Karavan bir yaşam alanı. 20 senedir karavancıyım. Kendi karavanım da var, ailemle iki kişi karavan tatiline çıkıyoruz. Kullandığım karavan 15 yıllık oldu, yeni model bir karavan bakıyorum" diye konuştu.

Karavan ile tatile çıkmayı planladığını söyleyen Durmuş Koyun ise, "Fuarda sergilenen ürünleri çok beğendik. Karavanla tatil yapmak, doğayla baş başa kalmak istiyoruz. Ailecek tatil yapmayı planlıyoruz. Karavanlarda kriter olarak sağlamlığına, kullanışlı olmasına, kalitesine ve fiyatına bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Fuar, 16 Ocak 2022 Pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.