Ovanın yeşili ile bütünleşen Ağrı Dağı görenleri mest etti

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar, şehir merkezinde ise sağanak yağmur olarak görüldü. Havanın açık olmasından dolayı gün boyu görünün Ağrı Dağı, yolculuk yapan insanlara keyifli dakikalar yaşattı. Özellikle Iğdır-Tuzluca karayolu üzerinde seyahat eden vatandaşlar, sıra dağlarla birleşen Ağrı Dağı'nı izleyerek yolculuğun tadını çıkardı. Bölgeye ilk kez gelen ve kendini görenlere ev sahipliği yapan Ağrı Dağı, ihtişamı ile kendine hayran bıraktı. Ağrı Dağı kar yağışı ile adeta beyaz gelinliğini giyerken, Iğdır ovasının yeşili ve gökyüzünün maviliği ile bütünleşerek adeta görsel şölen oluşturdu.

Ercan Tunç

