Oxford Üniversitesi, 8 bin kişide denenen Covid-19 aşısının başarılı olduğunu açıkladı

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı çok sayıda ülkede aşı çalışmaları devam ederken İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'nden sevindirici haber geldi. Oxford Üniversitesi geçtiğimiz Mayıs ayında denemelerine başladığı Covid-19 aşısının 8 bin kişi üzerinde denendiğini ve olumlu yönde sonuç elde ettiklerini açıkladı. Aşıyla birlikte insan vücudunun virüse karşı direnç göstererek kendini koruyacak güce geldiğinin altını çizen Oxford Üniversitesi yetkilileri, her koşulda kendi hijyen kurallarına dikkat edilmesinin gerektiğini belirtti.

"Virüse karşı bağışıklık geliştiren aşı"

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Sarah Gilbert yaptığı açıklamada, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde virüse karşı bağışıklık geliştiren aşı da son noktaya geldiğimizi belirtebiliriz" dedi. Aşı çalışmalarının başında bulunan ve daha önce aşının Eylül ayında hazır olabileceğini söyleyen Profesör Gilbert, "Aşının kış aylarında hazır olacağını varsaymayın. En kötüsüne hazır olun" diyerek insanların salgından korunmak için sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini devam ettirmesini istedi.

Oxford Üniversitesi'nin hazırladığı "AZD1222" adlı aşının dağıtımının AstraZeneca tarafından yapılmasına karar verilirken, geçtiğimiz ay 400 milyon doz aşının Almanya, Fransa ve Hollanda'ya dağıtımı için anlaşma yapıldığı açıklanmıştı. İngiltere'de 100 milyon doz, ABD'de ise 400 milyon doz dağıtımı için karar verilmişti.

Yunus Dalgıç