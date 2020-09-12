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Oxford Üniversitesi: 'AstraZeneca ile geliştirilen Covid-19 aşı denemeleri devam edecek'

Oxford Üniversitesi: 'AstraZeneca ile geliştirilen Covid-19 aşı denemeleri devam edecek'
Oxford Üniversitesi: 'AstraZeneca ile geliştirilen Covid-19 aşı denemeleri devam edecek'

Oxford Üniversitesi, İlaç devi AstraZeneca ile birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısının klinik denemelerine devam edileceğini duyurdu.

Korona virüs salgınına karşı aşı geliştirmeleri tüm dünyada devam ederken, geçtiğimiz günlerde Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ilaç firması tarafından geliştirilen Covid-19 aşısından kötü haber gelmişti. Oxford ve AstraZeneca tarafından 6 Eylül'de yapılan açıklamada, testler sırasında gönüllü katılımcılardan birinin hastalandığı ve testlerin durdurulduğu aktarılmıştı.

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, bu tarz büyük denemelerde bazı katılımcıların hastalanmasının olağan olduğu ifade edilirken, bağımsız bir inceleme sürecinin ardından denemelere devam etmenin güvenli olduğuna karar verildiği duyuruldu. Aşının klinik denemelerine İngiltere'de bulunan tüm deneme merkezlerinde devam edileceğini belirten Oxford, aşının güvenli olduğunu ispatlamak için her vakanın dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Öte yandan şu ana kadar binden fazla gönüllü üzerinde denenen aşının güvenli olduğu ve bağışıklık sağladığı belirtilmişti. Avrupa Birliği, (AB) ise aşının onaylanması durumunda 400 milyon doza kadar satın alma hakkını çoktan güvence altına aldı.

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