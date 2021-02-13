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Oxford Üniversitesi Covid-19 aşısının çocuklar üzerindeki etkisini test edecek

Oxford Üniversitesi Covid-19 aşısının çocuklar üzerindeki etkisini test edecek
Oxford Üniversitesi Covid-19 aşısının çocuklar üzerindeki etkisini test edecek

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının çocuklar üzerindeki etkililiğini inceleyen klinik denemelerin başlatılacağı duyuruldu.

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca ile birlikte geliştirilen Covid-19 aşısının çocuklar üzerindeki etkililiğini ve bağışıklık tepkisini değerlendirmek için bir çalışma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, deneme ile aşının 6-17 yaş arasındaki çocuklar üzerinde etkili olup olmadığının test edileceği belirtildi. Bu ay yaklaşık 300 gönüllünün denemeye katılacağı ve ilk aşılamanın başlatılmasının beklendiği ifade edildi.
Diğer Covid-19 aşılarına göre daha az maliyetli ve dağıtımı daha kolay olan Oxford-AstraZeneca aşısı, iki doz olarak uygulanıyor. Bu yıl 3 milyar doz Covid-19 aşısı üretme hedefi olan AstraZeneca, Nisan ayına kadar ayda 200 milyondan fazla doz aşı üretmeyi planlıyor.

Aylin Karadeniz
 

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