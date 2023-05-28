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Oy kullanmaya geldiler, TOGG'u görünce cep telefonlarına sarıldılar

Oy kullanmaya geldiler, TOGG'u görünce cep telefonlarına sarıldılar
Oy kullanmaya geldiler, TOGG'u görünce cep telefonlarına sarıldılar

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG'a Elazığlı seçmenler yoğun ilgi gösterdi.

Oy kullanmaya geldiler, TOGG'u görünce cep telefonlarına sarıldılar - Tıkla İzle

Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine Türkiye'nin milli ve yerli otomobili TOGG ile gelen Şahin Şerifoğulları'nın Oltu renk TX10 model makam aracını gören seçmenler cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar önce Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile birlikte sonra Türkiye'nin otomobili TOGG ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Rıdvan Yeşilırmak

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