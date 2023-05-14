Oy pusulası nasıl katlanmalı? İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

OY PUSULASI NASIL KATLANILIR?

Cumhurbaşkanı adayını seçerken isimlerin altında bulunan yuvarlak bölüme mührünü vuracak. Fakat bu mührü vururken diğer adaylara mührün taşmaması şartı aranacak. Dolayısıyla mühür vurulan adayın olduğu kısmı dışa doğru katlamak önemlidir.

Pusulada, 5 ittifak, 25'de siyasi partinin yer alacak. Seçmen hem ittifaka hem de ittifak içerisinde yer alan bir siyasi partiye mührü basarsa o oy hem siyasi partiye hem de ittifaka yazılmış olacak. Ancak, seçmen ittifak içerisinde bulunan bütün siyasi partilere oy vermesi halinde ise o oyda ittifakın ortak hanesine yazılacak.

PUSULAYA MÜHÜR BULAŞIRSA OY GEÇERSİZ Mİ OLUR?

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

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