Oy pusulasındaki yerler belli oldu! Hangi parti, kaçıncı sırada olacak?

YSK'de 14 Mayıs seçimlerinde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için çekilen kura sonucu Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer alacak.

Partilerin sıralaması şöyle:

PUSULADA KİM, HANGİ SIRADA OLACAK?

1 - Yeni Türkiye Partisi

2 - Türkiye Değişim Partisi

3 - Millet Partisi

4 - Hak ve Özgürlükler Partisi

5 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı

6 - Genç Parti

7 - Memleket Partisi

8 - Cumhur İttifakı

9 - Emek ve Özgürlük İttifakı

10 - Büyük Türkiye Partisi

11 - Adalet Birlik Partisi

12 - Anavatan Partisi

13 - Yenilik Partisi

14 - Halkın Kurtuluş Partisi

15 - Milli Yol Partisi

16 - Vatan Partisi

17 - Güç Birliği Partisi

18 - Millet İttifakı

19 - ATA İttifakı

20 - Bağımsız Türkiye Partisi

İTTİFAKLARIN KENDİ İÇİNDEKİ SIRALAMALARI

Bu kura çekiminin ardından ittifak yapan partilerin kendi aralarındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimine geçildi.

ATA İttifakı

1 - Adalet Partisi

2 - Zafer Partisi

Cumhur İttifakı

1 - Büyük Birlik Partisi

2 - AK Parti

3 - Yeniden Refah Partisi

4 - Milliyetçi Hareket Partisi

Emek ve Özgürlük İttifakı

1 - HDP

2 - Türkiye İşçi Partisi

Millet İttifakı

1 - Gelecek Partisi

2 - Demokrat Parti

3 - DEVA Partisi

4 - CHP

5 - İYİ Parti

6 - Saadet Partisi

Sosyalist Güç Birliği İttifakı

1 - Türkiye Komünist Partisi

2 - Türkiye Komünist Hareketi

3 - Sol Parti

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