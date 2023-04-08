Oy pusulasındaki yerler belli oldu! Hangi parti, kaçıncı sırada olacak?

YSK'de 14 Mayıs seçimlerinde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için çekilen kura sonucu Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer alacak.
Partilerin sıralaması şöyle:
PUSULADA KİM, HANGİ SIRADA OLACAK?
1 - Yeni Türkiye Partisi
2 - Türkiye Değişim Partisi
3 - Millet Partisi
4 - Hak ve Özgürlükler Partisi
5 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı
6 - Genç Parti
7 - Memleket Partisi
8 - Cumhur İttifakı
9 - Emek ve Özgürlük İttifakı
10 - Büyük Türkiye Partisi
11 - Adalet Birlik Partisi
12 - Anavatan Partisi
13 - Yenilik Partisi
14 - Halkın Kurtuluş Partisi
15 - Milli Yol Partisi
16 - Vatan Partisi
17 - Güç Birliği Partisi
18 - Millet İttifakı
19 - ATA İttifakı
20 - Bağımsız Türkiye Partisi
İTTİFAKLARIN KENDİ İÇİNDEKİ SIRALAMALARI
Bu kura çekiminin ardından ittifak yapan partilerin kendi aralarındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimine geçildi.
ATA İttifakı
1 - Adalet Partisi
2 - Zafer Partisi
Cumhur İttifakı
1 - Büyük Birlik Partisi
2 - AK Parti
3 - Yeniden Refah Partisi
4 - Milliyetçi Hareket Partisi
Emek ve Özgürlük İttifakı
1 - HDP
2 - Türkiye İşçi Partisi
Millet İttifakı
1 - Gelecek Partisi
2 - Demokrat Parti
3 - DEVA Partisi
4 - CHP
5 - İYİ Parti
6 - Saadet Partisi
Sosyalist Güç Birliği İttifakı
1 - Türkiye Komünist Partisi
2 - Türkiye Komünist Hareketi
3 - Sol Parti
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.