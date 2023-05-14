Oy verme işlemi sona erdi

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe ve bin 94 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandıkta oy kullanıldı. Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmenin oy kullanacağı seçim için oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Öte yandan saatlerin 17.00'yi göstermesine rağmen daha önceden sıraya girerek sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabiliyor.

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