OYAK Çimento, TEİD üyesi oldu

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının katılımıyla 160'tan fazla üyeye ulaşan Etik ve İtibar Derneği'nin (TEİD) yeni üyesi oldu. Dünya çimento endüstrisinde Avrupa'nın önde gelen şirketlerinden OYAK Çimento, faaliyetlerini 6 fabrikada, satışlarını 7 coğrafi bölgede sürdürüyor.

Etik ve İtibar Derneği (TEİD), etik ve uyum risklerinin etkin yönetimi, dürüstlük, hesap verilebilirlik ve şeffaflık konularında farkındalık düzeyinin arttırılması ve iş etiğinin ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesi amacı ile 2010 yılında kuruldu. TEİD bugün, Türkiye GSMH'nın yüzde 15'ini oluşturan ve 400 binin üzerinde çalışana istihdam sağlayan, sektörlerinde büyük öneme sahip 160'tan fazla kurumsal üyesi ile çalışmalarına devam ediyor.

Finansal verilerle birlikte bir şirketin başarısının tanımlanmasında, dünya genelinde sorumlu vatandaşlık, sürdürülebilir üretim politikalarının etkinliği, inovasyon politikaları, etik kurallara uyum ile itibar gibi faktörlerin de önemli olduğu gerçeğiyle hareket eden TEİD; Türkiye Cumhuriyeti'nin BM ve OECD nezdinde taraf olduğu yolsuzlukla mücadele anlaşmalarının hayata geçirilmesinde de özel sektör koordinasyonu görevini sürdürüyor. Bununla birlikte TEİD, etik risklerin yönetimi alanında dünyada var olan değerlerin Türkiye'ye taşınmasında etkin rol oynayarak, bu doğrultuda TRACE International Türkiye Temsilciliği, Global Ethics Network Bölge Temsilciliği, European Business Ethics Network üyeliği, Basel Institute on Governance çalışma grubu üyeliği ve OECD Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu ve Bölgesel Danışma Kurulu üyeliği görevlerini de yürütüyor.