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Oyak Renault üretime geçici bir süre ara verdi

Oyak Renault üretime geçici bir süre ara verdi
Oyak Renault üretime geçici bir süre ara verdi

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları koronavirüs ile mücadele kapsamında 26 Mart 2020 tarihi itibariyle faaliyetlerine kademeli olarak geçici bir süre ara verdiğini duyurdu.

Oyak Renault üretime geçici bir süre ara verdiğini şu açıklama ile duyrudu: "Oyak Renault Otomobil Fabrikaları olarak, tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri uzun bir süredir yakından takip ediyoruz. Her zaman önceliğimiz olan çalışan sağlığını göz önüne alarak, T.C Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda önleyici tedbir ve uygulamaları bugüne kadar devreye aldık; almaya da devam ediyoruz.
Global tedarik zincirinde yaşanan aksamaları da dikkate alarak Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'ndaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 26 Mart 2020 tarihi itibariyle kademeli olarak geçici bir süre ara veriyoruz. Bu süre zarfında, Oyak Renault yönetimi, virüsün yayılmasının önlenmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan tavsiyeler doğrultusunda, çalışanlarını evlerinde kalmaya, ulusal ve yerel makamların talimatlarına uymaya çağırmaktadır.

Üretime yeniden başlama tarihi ülkedeki ve dünyadaki gelişmelere göre Oyak Renault ve Groupe Renault kararları doğrultusunda paylaşılacaktır."

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