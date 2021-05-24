OYAK, Tamek için Rekabet Kurumu'na başvurdu

OYAK, sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda stratejik olarak önem verdiği gıda sektöründeki varlığını arttırmaya devam ediyor. Sagra'yı alarak, büyüklüğü 120 milyar lirayı aşan Türkiye gıda sektörüne güçlü bir giriş yapan şirket, sektördeki ikinci stratejik hamlesini gerçekleştirmek adına1955'te Bursa'da kurulan, yüzde 100 Türk menşeli gıda üreticisi Tamek'i satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumu'na başvurdu.

Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından şirketin meyve suları, sebze ve meyve konsantreleri, salça, hazır yemekler, reçel, marmelat, hazır soslar, haşlanmış ürünler, ketçap, mayonez ve donmuş ürünlerin üretimi, satışı ve pazarlamasına dair tüm varlıkları ve bu işlerle ilgili markaların geri kalanlarına sahip olan Asena Patent Marka Fikri Telif Hakları Danışmanlığı ve Ticareti A.Ş.'nin tüm hisseleri OYAK tarafından devralınacak.

“Yurt içi ve ihracat pazarlarında paydaşlarımızla birlikte büyüyeceğiz”

Tamek ile gıda sektöründe önemli bir yatırıma imza atacak olmanın yanı sıra, gıda sektörü adına geleceğe yönelik yeni atılımlarda bulunmanın önemini vurgulayan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “2017'de çizdiğimiz vizyonun meyvelerini almanın memnuniyetini yaşıyoruz. Şirket özellikle meyve suyu ve salça alanında ülkemizin önde gelen markalarından. Markanın mirası ve bu mirasla birlikte gelen bilinirliği OYAK'ın gücü ile birleştiğinde efektif, hızlı ve karlı bir operasyon oluşturabileceğimize inanıyoruz. Sagra ve Tamek markalarını stratejik vizyonumuz doğrultusunda büyütmeyi, yurtiçindeki pazar payımızı ve ihracattaki etkinliğimizi arttırırken aynı zamanda dokunduğumuz tüm paydaşlarımızın da bizimle birlikte büyümelerine olanak sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Tamek ürünlerinin mevcut pazar paylarını kısa vadede iki ila üç katına, orta vadede ise dört ila beş katına çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Erdem, şunları söyledi: “Şirket cirosunun yaklaşık yüzde 30'u ihracattan geliyor. Biz bu oranı korumayı hedefliyoruz. Ancak ciroyu 5 yıl içinde mevcudun 10 katına çıkarmayı hedeflediğimizi düşünürsek ihracattaki büyüme beklentimizi de ifade etmiş oluruz”.

Erdem, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Tarım sektöründe yer alan şirketimiz HEKTAŞ'ta son yıllarda yaptığımız yatırımlarla ürünlerin tarladan rafa kadar olan serüvenine katkı sağladık. Şimdi gıda sektöründe de raftan tüketiciye yani sofralara ulaşmaya başladık. Bu serüvenin daha sağlıklı olması için tedarik zincirine yapacağımız önemli yatırımlarla da markalarımızı daha geniş coğrafyalara ulaştırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Meyve suyu pazarının potansiyeli yüksek

Verilen bilgiye göre, Almanya'da yıllık 30, ABD'de ise 40 litre kişi başı yıllık tüketimi olan meyve suyunun Türkiye'deki kişi başı tüketimi ise yıllık 10 litre. Bu açıdan yurtiçi tüketiminde büyük bir potansiyel barındıran meyve suyu pazarı, ihracatta da önemli fırsatlar sunuyor. 150'den fazla ülkeye yıllık yaklaşık 350 milyon dolarlık meyve suyu ve konsantre ihracatı gerçekleştiren Türkiye'de geçen yıl ihracatta yüzde 24'lük bir artış yaşandı. Toplam ihracatın üçte birinin yapıldığı ABD'yi Hollanda, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkeler takip ediyor. Tamek ve Sagra'nın içinde yer aldığı Türkiye atıştırmalık, meyve suyu ve temel gıda pazarı yaklaşık 45 milyar lira büyüklük ile toplam gıda pazarından yüzde 35 pay alıyor.