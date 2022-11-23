OYAK'tan Hindistan'a stratejik yatırım

OYAK Grup Şirketleri bünyesinde bulunan dünyanın en büyük alümina üreticilerinden biri olan Almatis, Hindistan'ın Falta Bölgesi'ndeki tabular alümina tesisini entegre hale getirdi. OYAK, bundan böyle yarı mamul üretiminin de gerçekleştirileceği Falta tesisi ile Güneydoğu Asya pazarında büyüyecek.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin geriye entegre ettiği Falta'daki tabular alümina tesisi, Hindistan hükümetinin üreticilere yönelik ‘Hindistan'da Üret' (Make in India) çağrısına uygun bir karşılık oldu. Bu yatırım ile birlikte Almatis, daha önce üretiminin bir kısmını kendi küresel operasyonel ağı ile desteklediği ve 1995'ten bu yana faaliyette olduğu Hindistan'da, tabular alümina üretim sürecinin tamamını entegre hale getirmiş oluyor.

Toplam 32 bin 300 metrekare alana kurulu olan tesisi son teknolojilerle geliştirme süreci yaklaşık 2,5 yılda tamamlandı. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, özellikli alümina ürün grubunda dünyada pazar liderlerinden biri olan Almatis'in yeni yatırımının, OYAK'ın ortaya koyduğu vizyon ve büyüme stratejisinin bir sonucu olduğunu söyledi. Son dönemde faaliyet gösterdiği sektörlerde yurt dışı yatırımlara da ağırlık veren şirket, Falta tesisinden ilk etapta ciroya 40 milyon dolar katkı sağlamasını bekliyor.

Doğru pazara doğru yatırım

Süleyman Savaş Erdem, “OYAK'ın gelecek vizyonunu belirlerken, küresel oyuncu olma hedefi koyduk. Son yıllarda büyüme stratejimize paralel şekilde bu hedefi gerçekleştirmek için güçlü adımlar attık. Bugün farklı sektörlerde 24 saat kesintisiz üretiyor, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Stratejik kararlarımızı uygulamaya alarak ulaştığımız başarıyla gurur duyuyoruz. Hindistan'da entegre hale getirdiğimiz üretim tesisimiz, şirketimizin gücünün ve büyüklüğünün somut kanıtıdır” dedi.

Erdem, Almatis'in bu yatırımıyla refrakter pazarında bakir alan sayılan Hindistan'daki üretim hacmini artıracağını vurguladı. Erdem, “Falta tesisini, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olan Hindistan gibi büyük bir coğrafyada, ‘doğru pazara doğru yatırım' anlayışıyla hayata geçirdik. Tesiste üretilecek tabular alümina ile Güneydoğu Asya pazarının taleplerini karşılayacağız” diye konuştu.

Falta yatırımı sadece başlangıç

Yapılan açıklamaya göre, şirketin Falta yatırımı Hindistan pazarına tabular alümina tedariği için önemli bir kilometre taşı olacak. Almatis, operasyonlarını yerelleştirerek, Hindistan pazarıyla daha uyumlu hale gelmeyi, bu sayede pazar talebindeki dalgalanmaları daha başarılı şekilde yönetmeyi hedefliyor. Falta yatırımı Almatis için, bir dönem ‘büyük bir sıçrama' olarak görülen Hindistan pazarındaki operasyonel ayak izini genişletme çalışmalarının başlangıcı konumunda.

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