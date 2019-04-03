Oyların yarısı sayılabilir

Siyasi partiler, Pazar günü yapılan seçim sonuçlarına birçok yerde itiraz ederken, bu konuda son kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK)verecek. En büyük tartışmanın yaşandığı İstanbul'daki seçim sonuçlarına yönelik itiraz süreçleri 13 Nisan'a kadar tamamlanacak. Seçim kurullarının veya YSK'nın alacağı kararlara göre İstanbul'daki oyların yeniden sayımı gündeme gelebilecek.

AK Parti'nin hukukçuları, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye genelinde seçim sonuçlarına itiraz edilecek yerleri 48 saat aralıksız çalışarak belirledi. Usulsüzlük veya yanlışlık olduğu görülen sonuç tutanaklarını tek tek inceleyen AK Parti'nin seçim hukuku uzmanları özellikle İstanbul'da ‘Seçim sonucunu değiştirecek' kadar usulsüzlük ve yanlışlık tespit etti. AK Parti'nin güçlü olduğu ilçelerde geçersiz oyların yüksek çıkmasını da dikkate alan AK Parti tüm itirazlarını gerekçelendirerek, İstanbul'daki sandıkların yarısından fazlasında oyların yeniden sayılması sonucunu doğuracak bir hazırlık yaptı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Diğer itirazlarda olduğu gibi İstanbul'da yaşanan tartışmaları bitirecek son kararı da YSK alacak. AK Parti'nin İstanbul'daki seçim sonuçlarına yaptığı itirazlar önce ilçe seçim kurullarında karara bağlanacak. İlçe seçim kurullarının aldığı kararlara herhangi bir itiraz olursa, bu defa konu bir üst merci olan İl Seçim Kurulunun gündemine gelecek. Burada alınacak kararlara da partilerin itiraz hakkı bulunuyor. Son olarak, siyasi partiler YSK'ya başvuracak ve YSK'nın aldığı karar bağlayıcı olacak.

İlçe seçim kurullarına kendilerine gelen itiraz başvuruları bugün ve yarın karara bağlayacak. Siyasi partiler, İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan kararlara Cuma günü akşama kadar itiraz edebilecek. Gelen itirazları bu kez İl Seçim Kurulu iki gün boyunca değerlendirecek ve bir karara bağlayacak. İl seçim kurulunun aldığı kararların ardından siyasi partiler üç gün süreyle Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edebilecek. YSK, üç günlük değerlendirme sürecinden sonra kesin kararını açıklayacak.

Yüksek Seçim Kurulu, başkan dâhil 11 üyeden oluşuyor ve kararlar oylama ile alınıyor. Siyasi partilerin YSK'daki temsilcilerinin oy hakkı ise bulunmuyor.

OYLAR YENİDEN SAYILABİLİR

YSK, oyların yeniden sayımı, geçersiz oyların sayımı, itirazların tamamının reddedilmesi veya belli sandıklarla ilgili oyların yeniden sayımına karar verebilecek. Oyların yeniden sayılması kararı alınırsa, şu anda ağızları mühürlü bulunan oy torbalarının bulunduğu merkezlerde partilerin temsilcileri ve hakimlerin gözetiminde oy sayımı tekrar yapılacak. Çıkan sonuçlara artık herhangi bir itiraz yapılamayacak.

İTİRAZ SONUCU DEĞİŞTİRDİ

2014 mahallî seçimlerinde Yalova'da bugünkü tartışmalara benzer bir durum yaşanmış, CHP'nin İl Seçim Kuruluna yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından 124 sandıkta oyların tamamı yeniden sayılmış ve seçimi CHP'nin kazandığı ortaya çıkmıştı. Yine 2014 seçimlerinde bazı ilçelerde oylar yeniden sayılmış ve belediye başkanlığı el değiştirmişti. Oyların yeniden sayılması ile birlikte Muğla Köyceğiz'de de belediye CHP'den AK Parti'ye geçmişti.

Türliye Gazetesi