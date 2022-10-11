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Öyle bir şaka yaptı ki gelin ve damadın aklı gitti

Öyle bir şaka yaptı ki gelin ve damadın aklı gitti
Öyle bir şaka yaptı ki gelin ve damadın aklı gitti

Kuzeninin düğün için Sakarya’dan Trabzon’a giden vatandaş, maket pastanın içinden çıkarak gelin ve damada unutulmaz bir şaka yaptı. Gelin ve damadın neye uğradığını şaşırdığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Öyle bir şaka yaptı ki gelin ve damadın aklı gitti - Tıkla İzle

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Yusuf Kurt, kuzeni Mehmet Çolak'ın Trabzon Çarşıbaşı'ndaki düğünü için yola çıktı. Damadın kuzeni olan genç, düğünde maket pastanın içine gizlendi. Gelin ve damat en mutlu günlerinde kendileri için hazırlanan düğün pastasını yemeye hazırlanırken, genç bir anda maket pastanın içinden çıktı. Herkesi şaşırtan ve gelin ile damadın korkarak gülümsediği anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Ali Yıldırım

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