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Öyle bir yerde kalıyor ki görenlerin içi acıyor

Öyle bir yerde kalıyor ki görenlerin içi acıyor
Öyle bir yerde kalıyor ki görenlerin içi acıyor

Bursa'da yalnız yaşayan yaşlı adam, kaldığı virane evde hastalanmamak için yardım bekliyor.

Öyle bir yerde kalıyor ki görenlerin içi acıyor - Foto Galeri
Öyle bir yerde kalıyor ki görenlerin içi acıyor - Tıkla İzle

 Yıldırım ilçesinde yaşayan Necdet Alay'ın (64) tek başına yaşadığı yeri görenlerin içi acıyor. Babadan kalma eski ev bakımsızlıktan viraneye dönerken, hijyenin daha da önemli olduğu bu günlerde yaşlı adam çok bakımsız evde korona virüs ve hastalık kapmamak için hayırseverlerden yardım bekliyor. Alay, evini kedilerle paylaşırken, yaşlı adamın yattığı yerde kedilerin yavruladığı görüldü.

Hiçbir gelirinin olmadığını ifade eden Necdet Alay, "Babadan kalma bu evde kalıyorum. Yaşım ilerledi emekliliğim yok bir yerde de çalışmıyorum. Yardımlarla geçiniyorum. Tek istediğim yaşadığım evimin yaşanılabilir şekilde olması hayırseverler yardım ederlerse evime bir bakım olursa çok dua ederim" dedi.

Burak Türker
 

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