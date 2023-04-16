Oyun bağımlısı berberi çıldırttı

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesindeki berbere gelen şoför Şükrü Tektaş'ı (28) tıraş olurken gören herkes şaşkına dönüyor. Futbol fanatiği olan ve haftada 4 kez halı sahada maç yapmaya giden, Tektaş, geri kalan zamanlarında da ne iş yaparsa yapsın cep telefonundan futbol oyunu oynuyor. Bağımlı hale gelen Tektaş, tıraş olurken bile oyun oynamaya devam ediyor. Berberi çileden çıkarken Tektaş, “Şuan berberdeyim ancak oyun oynamadan duramıyorum. Ben futbol bağımlısıyım ve maç oyunu oynuyorum. O kadar bağımlı olmuşum ki oynamadan duramıyorum. Arkadaşlar beni tıraş ederken bile kendimi tutamıyorum. Tıraş ederken zorlanıyorlar ama benim elimde olmayan sebeplerden zorlanıyorlar. Doğuştan bu yana futbolu seven biriyim. Normal bir insan halı saha maçına haftada bir defa giderken, ben dört defa oynuyorum. Ben futboldan kopamıyorum” diye konuştu.

Bağımlılığı yenmek için tedavi olmayı düşünmediğine dikkat çeken Tektaş şöyle devam etti:

“Bence çok güzel bir hastalık. Herkese de tavsiye ediyorum. Bunun zararlı olduğunu düşünmüyorum”.

Berber Ercan Ocaklı ise “Ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Normal bir insanın tıraşı 30 dakika sürüyor ama bu müşterinin 2 saatten aşağı bitmiyor. Dur bekle aut, taç, oyuncu sakatlandı, direkten döndü diyerek tıraşı zorlaştırıyor. Adam sürekli oyunda, bari tıraş olurken bırak diyoruz ama dinlemiyor. Artık bağımlısı olmuş. Daha önce böyle bir müşteriyle karşılaşmadım. Diğer müşterilerde şaşırıyorlar. Günümüzde herkeste bir oyun bağımlılığı var ancak bu müşterinin bağımlılığı iki kat fazla” dedi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya



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