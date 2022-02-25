Oyun geliştiricileri, dünya meselelerini oyuna dönüştürüyor

Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı (BUG), ABD İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda oyun geliştiricileri bir araya geliyor. ‘TechCamp İstanbul 2022' programıyla; iklim değişikliği, kadının güçlendirilmesi, medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadele gibi konularda oyunlar geliştirilecek. ‘TechCamp İstanbul' programları ile dünya meseleleriyle ilgili farkındalık oluşturulması hedefleniyor. 25-26-27 Şubat tarihlerinde devam edecek programın tanıtımı Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Programın tanıtım etkinliğine; ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, BAU Global Başkanı Enver Yücel ile BAU Oyun Laboratuvarı (BUG) Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Güven Çatak katıldı.

“Oyunlar, empati ve diyalog aracı”

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake yaptığı konuşmada, "Bu program ve bu ortaklık bizi çok mutlu etti. Teknoloji ve inovasyonun nasıl kullanılması gerektiği bu programda öğretiliyor, bu açıdan önemli bir adım'' şeklinde açıklama yaparken, ABD İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Dave Panetti ise, “ABD İstanbul Başkonsolosluğu olarak Bahçeşehir Üniversitesi ile TechCamp etkinliği çerçevesinde işbirliği yapmaktan çok memnunuz. Gençlerin dünyanın karşılaştığı ciddi sorunlara hitap eden, sonuç odaklı oyunlar üretmesi oyunların ne kadar büyük bir empati ve diyalog aracı olduğunu ispatlıyor” dedi.

“Eğitimin paradigmalarının değiştiği bir dönemdeyiz”

Programda konuşan BAU Global Başkanı Enver Yücel, ‘'Küçük bir adım atıyoruz gibi gelebilir. Eğitimin paradigmalarının değiştiği bir dönemdeyiz. Artık oyunla da öğreteceğiz. Dünyanın en önemli meselelerini bile oyunla anlatmaya başlayacağız. Belki bundan sonra oyunla daha iyi şeyler yapabileceğiz. Çocuklara 3-4 yaşından itibaren bunları öğreteceğiz. Oyunlar daha cazip geldiği için öğretmede daha etkili olacak. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne Türkiye'de bu işi birlikte yaptığımız için teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

“Amacımız oyunların birer diyalog aracı olduğunu göstermek”

TechCamp İstanbul programı ile ilgili bilgi veren BAU Oyun Laboratuvarı (BUG) Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Güven Çatak, "Kadını güçlendirme, iklim değişikliği, dezenformasyon konuları ile ilgili oyunlar geliştirilecek. Bu konularda farkındalık oluşturmak için oyun geliştiricilerini bir araya getiriyoruz. Amacımız oyunların birer diyalog aracı olduğunu göstermek. Hep birlikte farkındalık kazandıracak, ön yargıların aşılmasını sağlayacak, empati kurduracak oyunlar geliştirmeyi hedefliyoruz. Etkinliğimiz üç gün sürüyor. Programda ilk olarak STK'ların da desteğiyle oyun geliştiriciler farkındalık kazanacak, ikinci bölümde katılımcılar oyun fikirleri geliştirecek. Sonraki aşamada oyun fikirleri sunulacak ve geri dönüşler olacak. Bu oyun fikirlerinin demolara dönüştürülmesini isteyeceğiz. En iyi demolar seçilecek ve üç projeye geliştirme desteği vereceğiz'' diye konuştu.

Tech Camp Istanbul 2022 hakkında

TechCamp Istanbul 2022, küresel sorunlara yenilikçi teknolojik çözümler aramak ve getirmek üzere özel sektörden teknoloji uzmanlarını gazeteciler, sivil toplum kuruluşları, sivil toplum savunucuları ile bir araya getiren uygulamalı, katılımcı eksenli çalıştaylardan oluşuyor. TechCamp, Sivil Toplum Kuruluşları ve uzmanlardan alınacak eğitimlerin yanı sıra; oyun fikirlerinin de üretilip sunulacağı bir ideathon (fikir maratonu) da içeriyor. Kamp sonrası takımlar çalışmaya devam ederek fikirlerini prototiplere dönüştürecek ve bu hallerini tekrar sunacaklar. Program ile oyunların ne kadar güçlü bir diyalog ve empati aracı olabileceğinin gösterilmesi amaçlanıyor.

Murat Ergin

