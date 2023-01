Oyun keyfi mobile taşındı

Turkcell'in bulut oyun servisi NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+ ve Samsung Türkiye mobil donanım alanında iş birliği sağladı. İş birliği kapsamında Turkcell mağazalarından veya Turkcell Pasaj'dan kontratlı Samsung A53, A73, Z serisi veya S serisi telefon alanlar, 3 aylık GeForce NOW Premium üyeliğini ücretsiz deneyimleyebiliyor.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, yapılan iş birliğiyle ilgili; “Turkcell'in dijital ekosistemindeki üstün ürün, servis ve çözümlerimizi, farklı alanlarda faaliyet gösteren güçlü markalarla yaptığımız iş birlikleriyle kullanıcılarımıza sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda GeForce NOW powered GAME+ olarak, GeForce gücünü mobil cihazlara getirmek için Samsung Türkiye ile çalıştık ve Samsung Türkiye bu segmentte Türkiye partnerimiz oldu. İş birliğini genişletme hedefimiz doğrultusunda Turkcell'in üstün kalitesi ve güvencesiyle sunduğumuz premium oyun keyfini, ilerleyen dönemde markanın farklı cihaz modellerine de entegre etmeyi planlıyoruz. Oyunseverlerin cihaz alımlarını Turkcell'in satış kanallarından yapmaları yeterli” dedi.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir ise “Samsung inovasyonlarının zirvesi olan Galaxy S Serisi ve tüm dünyada katlanabilir dönüşümün öncüsü olan Galaxy Z Flip4 ve Galaxy Z Fold4 cihazlarımız güçlü işlemcileri ve yüksek çözünürlüklü ekranlarının sağladığı üstün grafik ve görüntü kalitesi ile oyun oynamayı ve izlemeyi sevenlere Galaxy'nin en iyi deneyimini yaşatıyor. Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz bu kampanyamıza oyun tutkunlarının yoğun ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Üstelik şimdi Galaxy A Serisi modellerimizi de Turkcell ile yaptığımız iş birliği kapsamında oyun severlere 12 ay taksitle sunuyoruz.” dedi.

Bilgisayar oyunları mobil cihazda

Şirket açıklamasına göre GeForce NOW Premium aboneliği ile oyunseverler, sunuculara öncelikle erişim ve destekleyen oyunlarda hızlı performans ve yapay zeka desteği sunan RTX ON özelliğiyle en popüler bilgisayar oyunlarını kendi cihazlarında deneyimleyebiliyor. ‘Fortnite', ‘Genshin Impact' ve ‘Slay the Spire' gibi binlerce oyun Samsung akıllı telefonlarda oynanıyor.

‘Mobil Dokunmatik Kontrol' özelliği devrede

Mobil cihazlarda gelişmiş oyun deneyimi için dokunmatik kontrol desteğine sahip olan GeForce NOW'ın gelişmiş mobil dokunmatik kontrolleri, mobil cihazlarda ve tabletlerde 10'dan fazla oyunda kullanılabiliyor. Kullanıcıların bu oyunları deneyimlemek için GeForce NOW uygulamasındaki yeni "Mobil Dokunmatik Kontroller" özelliğini aktifleştirmeleri yeterli oluyor.

